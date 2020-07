Parlamento Ue vota su Recovery fund, Von der Leyen: “Ci assumiamo una responsabilità del futuro dell’Europa. Intensificheremo la lotta alle frodi, ci sarà database coi beneficiari finali dei fondi” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Questa volta ci assumiamo una responsabilità per il futuro dell’Europa“. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo che oggi voterà una risoluzione su Recovery fund e bilancio Ue, ha illustrato e difeso lo storico accordo raggiunto dai leader europei nei giorni scorsi. “Tutte queste responsabilità sono sulle nostre spalle comuni e questo onere ce lo assumiamo tutti e con orgoglio, viva l’Europa”. La proposta europea avanzata, ha aggiunto, è stata fatta “per evitare i riflessi e gli errori del passato, una risposta europea per il rilancio. Sappiamo che l’Europa non è uscita dall’impasse, ma siamo ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Recovery fund, il Parlamento europeo vota la risoluzione di maggioranza, soddisfazione per l’accordo ma alcuni punt… - DantiNicola : Non capita spesso, quasi mai, che io sia d’accordo al 100% con Enrico Rossi. Sul Mes lo sono e potrei sottoscrivere… - clikservernet : Parlamento Ue vota su Recovery fund, Von der Leyen: “Assumiamoci responsabilità del futuro dell’Europa. Intensifich… - clikservernet : Parlamento Ue vota su Recovery fund, Von der Leyen: “Assumiamoci responsabilità del futuro dell’Europa. Intensifich… - clikservernet : Parlamento Ue vota su Recovery fund, Von der Leyen: “Assumiamoci responsabilità del futuro dell’Europa. Intensifich… -

Ultime Notizie dalla rete : Parlamento vota Recovery fund, il Parlamento europeo vota la risoluzione di maggioranza: “soddisfazione per… Il Fatto Quotidiano Michel, l'Europa è presente, solida e in piedi. Von der Leyen, risposta Ue per evitare errori passato

L'Eurocamera nella risoluzione che sarà messa ai voti non intende rinunciare al suo diritto di ... Così il presidente del Consiglio europeo Charles Michel alla plenaria del Parlamento europeo.

CdM, via libera a nuovo scostamento bilancio da 25 miliardi

(Teleborsa) - Come anticipato ieri dal Presidente del Consiglio Conte, poco dopo la mezzanotte è arrivato il semaforo verde del Consiglio dei Ministri al nuovo scostamento di bilancio (il terzo dall'i ...

L'Eurocamera nella risoluzione che sarà messa ai voti non intende rinunciare al suo diritto di ... Così il presidente del Consiglio europeo Charles Michel alla plenaria del Parlamento europeo.(Teleborsa) - Come anticipato ieri dal Presidente del Consiglio Conte, poco dopo la mezzanotte è arrivato il semaforo verde del Consiglio dei Ministri al nuovo scostamento di bilancio (il terzo dall'i ...