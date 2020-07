MOVIOLA Lazio-Cagliari: Milinkovic la tocca di braccio, per Piccinini non è rigore (Di giovedì 23 luglio 2020) Tanti i dubbi attorno a un episodio da MOVIOLA al 37′ di Lazio-Cagliari. I sardi reclamano un calcio di rigore per un tocco di braccio in piena area da parte di Milinkovic-Savic. Sugli sviluppi di un calcio di punizione il centrocampista salta scoordinato e la palla colpisce il braccio. Per Piccinini, però, non è rigore ma solo calcio d’angolo. Decisione confermata anche dal rapidissimo silent-check del Var. Una decisione che, stando ai numerosi rigori concessi quest’anno per situazioni analoghe, lascia qualche dubbio. Leggi su sportface

