Milano, uomo prova ad uccidere la moglie e poi tenta il suicidio: entrambi ricoverati (Di giovedì 23 luglio 2020) Questa mattina, intorno alle 7, un uomo ha provato a uccidere la moglie, sparandole un colpo, e poi ha tentato il suicidio, nel loro appartamento di via Forze Armate, a Milano. Non è riuscito nel suo ... Leggi su leggo

