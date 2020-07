Milan o Inter? Quale squadra dovrebbe scegliere Tonali per il bene della sua carriera? (Di giovedì 23 luglio 2020) Oltre che la retrocessione matematica in Serie B delle Rondinelle con tre giornate d'anticipo dalla fine del campionato, la sconfitta 3-1 del Brescia di ieri sera nello scontro salvezza contro il Lecce certifica anche che il futuro di Sandro Tonali sarà sicuramente lontano dalla squadra lombarda dov'è cresciuto e sbocciato. Il giovane centrocampista classe 2000 avrebbe presumibilmente cambiato maglia anche se il Brescia si fosse salvato ma ora che non ci sono più dubbi sulla permanenza in... Leggi su 90min

GOAL_ID : Antonio Conte: Inter Milan Mau Scudetto? Harus Contoh Juventus! - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Parma 2-1 Napoli Inter Milan 0-0 Fiorentina Lecce 3-1 Brescia SPAL 1-6 Roma Sampdoria 1-2 Genoa… - CarolRadull : FT Parma 2-1 Napoli Inter Milan 0-0 Fiorentina Lecce 3-1 Brescia Sampdoria 1-2 Genoa Spal 1-6 AS Roma Torino… - jafonso2001 : RT @futtmais: CR7 - Últimos 20 jogos de Serie A: Sassuolo ?? Lazio ?? Udinese ???? Sampdoria ?? Cagliari ????????? Roma ?? Parma ???? Napol… - Notiziedi_it : Tonali, l’Inter prende tempo: mediana da sfoltire. Si inserisce anche il Milan -