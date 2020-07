Milan, Gazidis fa sperare i tifosi: «Sarà un mercato di successo» (Di giovedì 23 luglio 2020) Ivan Gazidis, CEO del Milan, ha parlato della prossima finestra di calciomercato Il CEO del Milan Ivan Gazidis, intervistato da Radio Rossonera, ha toccato diversi argomenti. Tra questi, anche la prossima finestra di calciomercato. «Stiamo lavorando tutti in un’unica direzione: vogliamo riportare il club ai livelli che gli competono, l’Europa non può fare a meno del Milan. Il nostro obiettivo è di avere i nostri tifosi orgogliosi di una squadra vincente e che sappia divertire. Vogliamo condurre un mercato di successo, anche perché possiamo contare su una proprietà solida che ci supporterà a fronte di investimenti intelligenti, in linea con quelli fatti la scorsa ... Leggi su calcionews24

