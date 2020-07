Le serie tv su Sky a settembre e nell’autunno 2020, da The Undoing a I Know This Much Is True (Di giovedì 23 luglio 2020) Mentre Hollywood continua a fare i conti con il lockdown, il pubblico italiano può consolarsi all'idea di un autunno ancora ricco di novità. Le serie tv su Sky fra settembre e gli ultimi mesi del 2020 riportano infatti sui nostri schermi alcune delle produzioni internazionali più attese dell'anno, alcune delle quali inedite anche negli Stati Uniti. Il primo appuntamento è con la seconda stagione di Yellowstone, al via su Sky Atlantic il 2 settembre. Il successo della serie in America ne ha fatto un vero e proprio fenomeno di costume, puntando sul fascino di un'epopea neo-western in cui le storie di confine dei Dutton nutrono e sono nutrite dal legame legame viscerale che la famiglia possiede con lo sterminato appezzamento di terra di cui è proprietaria. Yellowstone ... Leggi su optimagazine

