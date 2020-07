Iniziano i saldi estivi! La notizia arriva a sorpresa: quando e (soprattutto) dove (Di giovedì 23 luglio 2020) Sono stati anticipati al prossimo sabato 25 luglio i saldi estivi che i negozi potranno apporre ai propri oggetti in vendita. La decisione, arrivata dalla Regione, è volta a “dare un nuovo impulso alle attività commerciali che tanto hanno sofferto durante il lockdown”, come spiegato dal presidente della Lombardia Attilio Fontana. Il governatore ha poi aggiunto che “allo stesso tempo, offriamo un’opportunità di risparmio per i cittadini che decidono di fare acquisti”. La nuova data è stata ufficializzata dopo il via libera della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dello scorso 7 maggio. La Conferenza ha stabilito che sono le singole Regioni a decidere quando e se anticipare l’inizio del periodo di saldi rispetto alla classica data, ... Leggi su caffeinamagazine

