Il Guardian: gli hacker si sono intromessi in una operazione di mercato della Premier (Di giovedì 23 luglio 2020) Una trattativa per il trasferimento di un giocatore tra due squadre di Premier League si stava per concludere con furto di un milione di euro. Solo l’intervento di una banca ha impedito la truffa. Gli hacker hanno tentato di sabotare un accordo, violando e-mail dell’amministratore delegato di un noto club inglese. Lo ha denunciato il National Cyber ​​Security Center (NCSC), esortando le società a rafforzare i loro sistemi di sicurezza informatica. Ma non si tratterebbe di un caso unico. Un’altra violazione ha visto nel ruolo della vittima una squadra della Football League, colpita da ransomware che ha interrotto i suoi sistemi di sicurezza, bloccando i tornelli di ingresso allo stadio. Il rapporto sulla minaccia informatica alle organizzazioni sportive riportato dal ... Leggi su ilnapolista

