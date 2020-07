Iachini: “Chiesa in panchina? Normale gestione” – VIDEO (Di giovedì 23 luglio 2020) Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini è intervenuto al termine del match pareggiato contro l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini è intervenuto al termine del match pareggiato contro l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni su Federico Chiesa e la scelta tecnica effettuata nella sfida di San Siro: «Ovviamente Federico ha speso tantissimo, gioca sempre. È una gestione Normale delle forze, ma sta facendo bene. Andiamo avanti nel nostro percorso di lavoro, siamo davvero contenti di tutti i ragazzi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

