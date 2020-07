Germania, recupera seniment consumatori ma per GFK è effetto taglio IVA (Di giovedì 23 luglio 2020) (Teleborsa) – Previsto un ulteriore recupero della fiducia dei consumatori tedeschi ad agosto, per effetto della temporanea riduzione dell’aliquita IVA, che ha stimolato acquisti anticipati da parte delle famiglie. L’indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia per agosto un valore ancora negativo di -0,3 punti, che si confronta con i -9,4 punti precedenti (dato rivisto da un preliminare -9,6). Il dato è migliore delle attese degli analisti che avevano indicato un valore di -5 punti. In miglioramento le aspetative sulla situazione economica (indicatore in aumento di 2,1 punti a quota 10,8) e sui redditi (+12 punti a 18,6), ma il fattore chiave dell’aumento è la forte crescita dei consumi o della propensione all’acquisto (+23,1 punti a 42,5) per effetto del ... Leggi su quifinanza

Pioli si tiene il Milan con super Ibrahimovic. E fa saltare Rangnick

È una serata da incorniciare per il Milan di Pioli e di Gazidis. E non solo per quello che racconta la sfida di ieri sera a Reggio Emilia al culmine della quale il Milan respinge l'assalto del Sassuol ...

