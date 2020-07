Felicissimo risveglio per Marco Liorni: la notizia lo riempie di gioia. E chissà se se lo aspettava… (Di giovedì 23 luglio 2020) Ascolti Tv stellari per Marco Liorni nella giornata di mercoledì 22 luglio 2020 Reazione a Catena ha ha fotto boom. Risulta essere lui il più amato dagli italiani, con il suo quiz in onda tutte le sere su Rai 1, intrattenimento e non solo, tanta cultura e una conduzione magistrale da parte del conduttore Marco Liorni. Con il quiz Reazione a Catena in onda nel preserale su Rai 1, Marco Liorni fa oltre 3,3 milioni (23,7%), risultando il più visto della serata. Un risultato davvero scoppiettante per quello che risulta essere il presentatore più amato d’Italia. Marco Liorni già da bambino aveva un sogno nel cassetto, quello di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, un sogno realizzatissimo dato che ad ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : Felicissimo risveglio Felicissimo risveglio per Marco Liorni: la notizia lo riempie di gioia. E chissà se se lo aspettava... Caffeina Magazine Due giovanissimi attori santaninfesi nel cast del nuovo film “Il risveglio di Giufà” del regista Tony Gangitano

“Il risveglio di Giufà” è il nuovo film del regista Tony Gangitano, che insieme all’aiuto regia Stephanie Beatrice Genova, sono anche gli sceneggiatori dell’opera. A interpretare il protagonista Giufà ...

METEO: IN ABRUZZO REGISTRATI -0,7 GRADI AI PIANI DI PEZZA

L'AQUILA - Fresco risveglio oggi in Abruzzo ... a Rocca di Mezzo paese + 1.6; Campo Felice + 0.9; Altopiano delle 5 Miglia + 1.8 °C; Terranera (Rocca di Mezzo) + 2.1; Rifugio Franchetti, 2433 metri di ...

“Il risveglio di Giufà” è il nuovo film del regista Tony Gangitano, che insieme all’aiuto regia Stephanie Beatrice Genova, sono anche gli sceneggiatori dell’opera. A interpretare il protagonista Giufà ...L'AQUILA - Fresco risveglio oggi in Abruzzo ... a Rocca di Mezzo paese + 1.6; Campo Felice + 0.9; Altopiano delle 5 Miglia + 1.8 °C; Terranera (Rocca di Mezzo) + 2.1; Rifugio Franchetti, 2433 metri di ...