Eurozona, fiducia consumatori torna a indebolirsi a luglio (Di giovedì 23 luglio 2020) (Teleborsa) – Nuovi segnali di indebolimento della fiducia dei consumatori europei arrivano dall’ultimo sondaggio mensile, condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN). La stima flash del dato sulla fiducia dei consumatori indica per il mese di giugno un livello pari a -15 punti rispetto ai -14,7 di giugno. Le attese del mercato erano per un miglioramento fino a -12 punti. Nel complesso dell’Unione Europea l’indicatore è rimasto fermo a -15,6 punti. Entrambi gli indicatori si attestano sotto la traiettoria di lungo termine (-11,1 per area euro e -10,5 punti per UE27). (Foto: Christophe Maout – © Unione Europea) Leggi su quifinanza

BRUXELLES - "Ampiamente stabile" la fiducia dei consumatori a luglio 2020: l'indicatore della Commissione Ue è sceso di 0,3 punti nella zona euro, ed è rimasto invariato nella Ue-27. Ma entrambi gli ...

