Estate e fertilità, la stagione più calda è la migliore per concepire un bambino (Di giovedì 23 luglio 2020) L’Estate è la stagione ideale per provare ad avere un bambino. I ritmi sono più rilassati e distesi, le tensioni calano e le vacanze rappresentano un momento ideale per coltivare l’intimità e lo stare insieme. Tuttavia, non sono solo ragioni antropologiche e sociali che spingono gli esperti a sostenere questa tesi, ma anche ragioni scientifiche. “La vitamina D gioca un ruolo fondamentale per le donne.” Afferma Daniela Galliano, medico, chirurgo, ginecologo, direttrice del Centro IVI di Roma. “D’Estate, con l’allungarsi delle giornate e l’aumento delle ore di luce, i livelli di questa preziosa vitamina si innalzano determinando un miglioramento nella qualità degli ovuli femminili. In più, il conseguente innalzamento del livello di ... Leggi su meteoweb.eu

