Dalla Turchia | Burak Yilmaz trova l’accordo per un biennale con il Lille

Christophe Galtier starebbe cercando di portare in Francia Burak Yilmaz. Il turco, che attualmente è in forza al Besiktas, secondo quanto riporta il portale A Spor, avrebbe trovato un accordo per un biennale.

Berlino, 23 lug 08:10 - (Agenzia Nova) - Il cancelliere tedesco Angela Merkel ha mediato tra Turchia e Grecia, evitando un imminente conflitto tra i due paesi nel Mediterraneo orientale. È quanto ...

Armenia-Azerbaigian: telefonata fra Borrell e ministri Esteri, porre fine agli scontri lungo il confine

poco lontano dalla capitale Erevan – e i due paesi fanno parte dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto), la medesima alleanza militare. L’Azerbaigian, invece, è storicamente ...

