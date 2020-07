Da Salvini a De Magistris, è bufera sul Governatore: “Fa schifo” (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ bufera sul Governatore Vincenzo De Luca dopo le frasi di ieri sera. “De Luca? Fa schifo, uno che continua a ridere imperterrito dei morti di Brescia, Bergamo e Milano, fa schifo” il duro attacco di Matteo Salvini. “A Milano non si sono fermati e poi si sono fermati a contare migliaia di morti” le parole pronunciate dal presidente della Regione Campania in occasione dell’inaugurazione dell’ospedale di Sapri. “Parole vergognose – ha commentato il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris – che non rappresentano il sentimento del popolo campano e meridionale fatto di grande cuore e di grande umanità. Sono parole inqualificabili per il contenuto e per come sono state dette”. “Un linguaggio divisivo ... Leggi su anteprima24

