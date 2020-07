Crosetto ‘sbotta’ in diretta contro Claudia Fusani | VIDEO (Di giovedì 23 luglio 2020) Uno sfogo da cittadino e non da politico (ruolo che non ricopre più da anni). Guido Crosetto questa mattina è stato ospite di Coffee Break, il programma di approfondimento politico di La7. I toni si sono accesi quando in studio gli è stata data una patente politica per le sue posizioni e perplessità sul Recovery Fund. Non tanto sulla quantità di soldi che arriveranno all’Italia, ma sui tempi che porteranno questi sussidi e prestiti nelle casse dello Stato. E proprio per questo si è sfogato in diretta televisiva. LEGGI ANCHE > Lo strano caso di Hulk Hogan che risponde a Guido Crosetto su Twitter Solitamente è una persona pacata, ma oggi quegli attacchi in diretta televisiva non gli sono proprio andati giù. Dallo studio, infatti, è stato accusato ... Leggi su giornalettismo

