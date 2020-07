Covid, nuovi casi anche a Cava: ora sono quattro gli attuali positivi (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de’ Tirreni (Sa) – Si registrano due nuovi casi di coronavirus anche nella città di Cava de’Tirreni. Uno dei due riguarda una ragazza di 27 anni, a dimostrazione che il virus colpisce ad ogni età ed anche i giovani. anche per loro si è attivata la procedura prevista e sono isolati, insieme ai contatti diretti, nel proprio domicilio. Con questi due nuovi casi, salgono a quattro gli attuali positivi a Cava de’Tirreni. “Credo che l’appello alla responsabilità sia necessario, anche e soprattutto per i più giovani – ha detto il ... Leggi su anteprima24

