Brexit: Barnier, accordo con Londra poco probabile (Di giovedì 23 luglio 2020) Londra, 23 LUG - Un accordo sulle relazioni post Brexit fra Bruxelles e Londra resta al momento "poco probabile": lo dice il capo negoziatore europeo Michel Barnier a conclusione di un nuovo round di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

zazoomblog : Brexit: accordo Londra – Ue poco probabile lo dice Barnier - #Brexit: #accordo #Londra #probabile - bartolini_n : RT @davcarretta: Brexit: accordo commerciale Ue-Uk 'improbabile' per il rifiuto del Regno Unito di accettare la parità di condizioni su co… - xulnet : RT @davcarretta: Brexit: accordo commerciale Ue-Uk 'improbabile' per il rifiuto del Regno Unito di accettare la parità di condizioni su co… - AA311922 : RT @ItaliaOggi: Brexit, si arena la trattativa. Barnier: l'accordo con Londra entro luglio è poco probabile - Psss_Psss : RT @davcarretta: Brexit: 'Un negoziato non è solo guardare o parlare l'uno con l'altro. E' guardare insieme nella stessa direzione', dice B… -