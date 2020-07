Baby 3 a settembre. Nel cast c’è anche la figlia di Morgan e Asia Argento (Di giovedì 23 luglio 2020) Baby 3 Nessun segreto dura per sempre, neanche quello delle protagoniste di Baby. Arriverà a settembre la terza ed ultima stagione della serie targata Netflix ispirata al caso di cronaca delle giovani squillo del noto quartiere Parioli di Roma. Questo terzo atto metterà un punto alle travagliate vicende, alle dinamiche amorose e ai turbamenti del gruppo di personaggi. Le protagoniste saranno sempre loro, Chiara e Ludovica, le due adolescenti interpretate da Benedetta Porcaroli e Alice Pagani, che affronteranno il momento più difficile: la scoperta della verità e il processo. Per ogni personaggio è il momento di svelare ogni segreto e fare i conti con le proprie responsabilità. Tra le novità di questa stagione alcune new entry. Debutta nella serie Netflix Anna Lou ... Leggi su davidemaggio

