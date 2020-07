Armi strategiche per la difesa dei confini Russi (Di giovedì 23 luglio 2020) In Crimea Armi strategiche di nuova generazione La Russia prevede di schierare, installando in Crimea Armi strategiche come stazione radar “Voronezh-SM” di nuova generazione. Questo nuovo sistema d’allarme, garantisce in termini di difesa la gestione di attacchi missilistici multipli. L’attuale in uso, il sistema Dniepr di Sebastopoli poiché in condizioni pessime. Abbandonato dalle forze Ucraine … Leggi su periodicodaily

attraverso il rilascio del nulla osta di sicurezza industriale strategico, già avviato dal marzo del 2018".

