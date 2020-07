Zingaretti, ‘Mes utile e positivo’. Conte: ‘Valuteremo’ (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nicola Zingaretti riapre la discussione sul Mes: “utile e positivo”. Giuseppe Conte prende tempo, “Valuteremo insieme”. Chiusa la partita europea sul Recovery fund, Conte deve fare i conti con i nodi di politica interna, e una delle avvisaglie arriva dal Segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, che con un tweet torna a parlare del Mes. Il premier Conte prende tempo e rinvia le discussioni sul Meccanismo Zingaretti, “Mes utile e positivo” Il Segretario del Partito democratico con un messaggio sui social ha riaperto la questione sul Mes. Una tempistica forse non propriamente ideale, alla luce della recente conclusione del Consiglio europeo al termine del quale è stato approvato il Recovery ... Leggi su newsmondo

