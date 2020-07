“Un’altra Valle è possibile”: il progetto di Cna, Ascom e Coldiretti per rilanciare la Valsusa (Di mercoledì 22 luglio 2020) Valorizzare le risorse esistenti in Valsusa attraverso la creazione di un quadro integrato che metta in collegamento i territori, il turismo, le produzioni artigianali e i prodotti agricoli locali. E’ questo l’obiettivo del progetto “Un’altra Valle è possibile” realizzato dalla collaborazione tra le principali associazioni di categoria, rappresentative di commercio, artigianato ed agricoltura, che da qualche anno si sono messe “IN.S.I.&M.E” per “Innovare il Sistema delle Imprese ed il Modello Economico” del territorio, ed hanno lavorato alla stesura di un progetto integrato che vedesse la partecipazione di tutte le piccole imprese dei vari ambiti produttivi e dei servizi. Coldiretti, CNA e Ascom già a partire dal ... Leggi su nuovasocieta

Ultime Notizie dalla rete : “Un’altra Valle Derivati ​​del naftalene Mercato 2020 COVID-19 Impatto, analisi degli investimenti, tendenze, portata futura, sfide e rapporto di ricerca previsionale 2029 Genova Gay