Torino, Terra Madre-Salone del Gusto 2020 al via da ottobre (Di mercoledì 22 luglio 2020) Questa mattina dalla Nuvola Lavazza a Torino, è stato presentato e annunciato l’evento: Terra Madre-Salone del Gusto 2020. Da ottobre e per la durata di 6 mesi incontri reali e online, sono già prenotabili i primi “Appuntamenti a Tavola” in programma a Torino dall’8 al 12 ottobre, gli stand, i laboratori e gli incontri, della kermesse culinaria saranno a Torino, in una versione sicuramente inedita, anche per venire incontro alle rigide norme igienico sanitarie del Ministero della Salute anti Covid. Conferenze, Food Talk e molti altri format innovativi ideati da Slow Food per discutere dei temi di alimentazione, sostenibilità, ambiente ed equità, oltre agli appuntamenti ... Leggi su nuovasocieta

