Tor Sapienza: trans trovato morto in strada, indagano i Carabinieri (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ritrovamento choc ieri sera, martedì 21 luglio, a Roma in zona Tor Sapienza. Il corpo senza vita di un transessuale 36enne è stato rinvenuto in strada, in Piazza Pino Pascali. Tor Sapienza: investe con l’auto un trans, ma forse era già deceduto I Carabinieri sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto. In particolare c’è da far luce sulle cause del decesso: l’uomo che ha dato l’allarme ha infatti riferito di aver investito involontariamente il 36enne con l’auto, che però forse era già morto. A sostegno di questa versione vi è il primo riscontro operato dai sanitari del 118 che avrebbero accertato un decesso antecedente al momento dell’intervento. Inoltre, da quanto appreso ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Tor Sapienza: trans trovato morto in strada, indagano i Carabinieri - FarodiRoma : Orride disavventure in città. Stuprata a Testaccio una ragazza di 19 anni, e una trans uccisa a Tor Sapienza. Pure… - rep_roma : Roma, transessuale trovata senza vita in un piazzale a Tor Sapienza [aggiornamento delle 10:44] - romasociale : AL VIA LE INDAGINI PER L'INCENDIO A TOR SAPIENZA @Roma - zazoomblog : Tor Sapienza boati e fumo: va a fuoco un palazzo dismesso - #Sapienza #boati #fumo: #fuoco -