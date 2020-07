Sparatoria a Chicago, 14 feriti a un funerale (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sparatoria a un funerale a Chicago, 14 persone rimaste ferite. La polizia ha fermato un sospettato. Chicago (STATI UNITI) – Ancora sangue negli Stati Uniti. Nel pomeriggio di martedì 21 luglio 2020 una Sparatoria è avvenuta a un funerale a Chicago con 14 persone rimaste ferite dagli oltre 50 colpi esplosi dagli aggressori. Secondo quanto ricostruito da La Repubblica, il killer sarebbe arrivato sul posto con un auto nera e fuggito subito dopo aver aperto il fuoco contro l’agenzia funebre. La polizia ha fermato un sospettato per cercare di ricostruire meglio la dinamica di questa tragedia. Sparatoria a un funerale a Chicago La Sparatoria è avvenuta ... Leggi su newsmondo

