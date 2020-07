Simone Garato: chi è il tentatore di Temptation Island 2020, età, carriera, vita privata, querela Robbie Williams (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nelle settimane televisive contraddistinte da Temptation Island 2020, tra i vari tentatori che si sono messi in mostra vi è stato senza dubbio anche il single Simone Garato: che, tra le altre cose, era già noto prima della partecipazione al noto programma condotto da Bisciglia. Leggi anche: Temptation Island 2020, chi sono i tentatori e le tentatrici: tutti i nomi, ecco chi sono i vip Ma chi è Simone Garato? Cosa sappiamo di lui, del suo passato, della sua carriera e della sua vita privata? Un elemento eloquente già c’è: Simone Garato, infatti, nel passato querelò ... Leggi su italiasera

Simone Garato, attualmente tentatore della nuova edizione di Temptation Island, ha denunciato Robbie Williams. La battaglia legale non è recente, ma risale al 2013. Per quale motivo l’ex corteggiatore ...Nel cast dei tentatori della nuova edizione di Temptation Island c’è Simone Garato. Il bel single padovano ha intrapreso la carriera di cantautore e, nel 2013, querelò Robbie Williams per plagio. Temp ...