Sbarca da un aereo proveniente dal Marocco | ‘scappa’ dalla quarantena precauzionale e si sottrae alla prova del tampone | trovato ad Ardea

Sbarca con un aereo dal Marocco, sottoposto a quarantena precauzionale per Covid-19 a Taurasi (AV) dove risiede, ma si sottrae alla prova tampone.L'uomo, un cittadino magrebino, è stato individuato ad Ardea dalla Polizia Locale avvisata dallo Stato Civile del Comune che, una volta saputi i fatti, si è allarmata, avvisando la Centrale Operativa. I Caschi Bianchi rutuli, coordinati dal Comandate Sergio Ierace, hanno identificato immediatamente il magrebino, trovato in possesso di carta di identità italiana. L'attività è iniziata coordinandosi con il sindaco del paese in provincia di Avellino, al fine di ...

Costretti dalla prefettura a virare e rientrare in porto. Sul Sansovino, il traghetto che collega Porto Empedocle con Lampedusa e Linosa stamattina è scoppiata la protesta da parte dei passeggeri. All ...

Qualche giorno fa, il governo ha emesso un nuovo decreto con le regole per volare sicuri in Italia e all'estero cercando di limitare più possibile le forme di contagio da coronavirus. Ecco cosa bisogn ...

