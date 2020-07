Partorì con la covid, poi finì in coma: Hafiza riabbraccia sua figlia dopo 4 mesi (Di mercoledì 22 luglio 2020) dopo una lunga attesa, Hafiza ha potuto riabbracciare Raisha, la sua bambina appena nata. La donna, da anni a Palermo ma originaria del Bangladesh, era risultata positiva alla covid-19 dopo il ricovero all’ospedale Cervello di Palermo, avvenuto al suo ritorno da Londra, a fine maggio. A raccontare la sua storia è il Corriere della Sera. Alla trentesima settimana il taglio cesareo d’urgenza, a causa del peggioramento delle sue condizioni. La piccola Raisha era stata portata all’ospedale di Taormina, mentre lei si trovava in coma a Palermo.“La piccola è stata ricoverata nell’ospedale di Taormina per una lieve anomalia congenita cardiaca e operata: ‘I colleghi di Palermo sono stati straordinari, anche nel portare avanti questa scelta ... Leggi su huffingtonpost

