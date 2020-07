MotoGP, intervento riuscito per Crutchlow: tornerà a gareggiare già nel GP d’Andalusia (Di mercoledì 22 luglio 2020) intervento al polso sinistro riuscito per Cal Crutchlow dopo l’infortunio rimediato nel warm-up della gara di Jerez, valida per il Gran Premio di Spagna di MotoGP. Il pilota britannico ha saltato il primo appuntamento a Jerez per via di questa caduta, ma sembra poter già tornare a gareggiare sullo stesso circuito per il Gran Premio ribattezzato dell’Andalusia. Il team principal di LCR Honda, Lucio Cecchinello, ha spiegato così la situazione che riguarda il suo pilota: “Vorrei ringraziare il dottor Mir e il suo team medico per aver eseguito l’intervento chirurgico al polso sinistro di Cal. E’ stata inserita una piccola vite allo scafoide per fissare la frattura. L’intervento è andato bene, come il dottor Mir mi ha ... Leggi su sportface

