Modric: “Zidane ha confermato la sua classe. Eravamo convinti di vincere anche senza Ronaldo” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Luka Modric ha rilasciato una lunga e piacevole intervista a Sportske Novosti, parlando del titolo del Real Madrid, di vittorie, di spogliatoio e di futuro. “Qui non ci sono mele marce. Avremmo dovuto vincere più di 34 titoli e io ne ho vinti solo 2 su 8 anni. Alcune stagioni abbiamo vinto in modo imbarazzante ma ora mi godo il presente”. Il campione croato ha parlato di Sergio Ramos e Hazard. “E’ un fenomeno. Abbiamo un rapporto speciale, è un rockettaro di 34 anni e vedi la sua voglia da come gioca. E’ un leader e il miglior difensore al mondo. Hazard è un gran giocatore, qui è stato sfortunato a livello di salute. Era ansioso di giocare e di mostrare le sue qualità, l’adattamento è normale che richieda tempo”. Modric si è espresso su ... Leggi su alfredopedulla

