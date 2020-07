Milan, Scaroni su Pioli: “Contento di averlo con noi. Grazie a lui fatti grandi progressi” (Di mercoledì 22 luglio 2020) La parola a Paolo Scaroni.Il numero uno del Milan, intervenuto attraverso i canali ufficiali del club lombardo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito al prolungamento di contratto, annunciano nella serata di ieri, al tecnico Stefano Pioli, protagonista delle belle prestazioni messe in mostra dai rossoneri nell'ultimo periodo: "Sono molto contento di avere Pioli, che ci ha portato un Milan così divertente, giovane e attivo. Non può che farmi piacere. Un po’ di continuità ci fa bene. Io in Lega incontro molte persone e incontro chi ha avuto Pioli con sé; la Fiorentina, Lazio, Parma. Tutti parlano bene di lui. Vuol dire che ha saputo costruirsi una credibilità e una stima nella Serie A che ho riscontrato io stesso. Considero ... Leggi su mediagol

