Migranti, 120 persone in mare rischiano di morire (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il gommone è stato avvistato dall’aereo Moonbird di Sea Watch: è sovraccarico, rischia di affondare da un momento all’altro. Un gommone alla deriva, con 120 persone a bordo. E’ sovraccarico, secondo alcune fonti si starebbe anche sgonfiando: il rischio di una tragedia è elevatissimo. A bordo anche 24 minori. L’allarme è stato lanciato dall’aereo Moonbird, … L'articolo Migranti, 120 persone in mare rischiano di morire proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

