Marte, un video in 4K mostra la superficie del Pianeta Rosso (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il filmato è ottenuto unendo le immagini ad alta risoluzione scattate dai robot inviati su Marte negli ultimi anni. Da sempre considerato il Pianeta del sistema solare che alimenta le ipotesi più fantasiose e suggestive riguardo alla vita fuori dalla Terra, Marte è tornato negli ultimi giorni al centro dell’interesse dei media. Lunedì scorso ha avuto luogo il primo lancio di una sonda spaziale degli Emirati Arabi Uniti, chiamata “Al-Amal” (Speranza). È diretta proprio nell’orbita di Marte, che raggiungerà tra circa sette mesi. Stessa destinazione è prevista per altri lanci in programma sia da parte della Cina che degli Stati Uniti. Intanto il canale YouTube ElderFox Documentaries ha pubblicato qualche giorno fa un ... Leggi su bloglive

