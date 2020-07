Lindsay Lohan, Dennis Quaid ammette: "Sul set di Genitori in trappola pensavo che fossero due gemelle" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dennis Quaid ha amesso di essere stato talmente colpito dal talento della giovanissima Lindsay Lohan sul set di Genitori in trappola tanto da essere convinto di stare lavorando con due sorelle gemelle. Durante una reunion virtuale del cast di Genitori in trappola, Dennis Quaid ha ammesso di essere stato gabbato dal talento di Lindsay Lohan tanto da essere convinto di stare lavorando con due gemelle. Genitori in trappola, pellicola per famiglie del 1998, segna il debutto cinematografico di Lindsay Lohan che nel film interpreta due gemelle separate alla nascita, una ha un ... Leggi su movieplayer

