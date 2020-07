L'appartamento era una vera e propria 'centrale del confezionamento' della droga: tre arresti e una denuncia (Di mercoledì 22 luglio 2020) Oltre un centinaio di dosi di eroina sequestrate, alla pari di oltre 4mila euro in contanti, tre persone arrestate e una denunciata. Sono i numeri di una attività d'indagine da parte degli agenti del ... Leggi su torinotoday

gloriaparveth : @lore944 @PBerizzi @licia__ @repubblica Ah l'appartamento non era a quarto oggiaro a Milano ma un normalissimo quar… - Diabilik1900 : RT @EvaKant23: 'Un alito di morte percorreva le strade, entrava in ogni edificio, in ogni appartamento. Non c'era sicuramente neppure una s… - Gigithebeast1 : RT @EvaKant23: 'Un alito di morte percorreva le strade, entrava in ogni edificio, in ogni appartamento. Non c'era sicuramente neppure una s… - gleescovers : ah poi il fatto che il salone di casa mia era improvvisamente una roccia che si affacciava direttamente sul mare cr… - giorgiopantaleo : RT @EvaKant23: 'Un alito di morte percorreva le strade, entrava in ogni edificio, in ogni appartamento. Non c'era sicuramente neppure una s… -

Ultime Notizie dalla rete : appartamento era L'appartamento era una vera e propria "centrale del confezionamento" della droga: tre arresti e una denuncia TorinoToday La predica dai paesi Ue paradisi fiscali che ci succhiano i soldi

Era il 1979. Dopo gli anni di piombo, le bombe, gli omicidi, i rapimenti e i crolli di Borsa, l'Italia rialzava la testa, guardava agli anni 80 e tornava a vivere. Una amica mi invita a una festa. Una ...

Morì per pasticca di ecstasy in discoteca: arrestato il pusher

FIRENZE - Lo hanno arrestato il pusher dell’ecstasy mortale, una o due pasticche che uccisero in una discoteca di Vinci, in provincia di Firenze, Erika Lucchesi, 19 anni, una studentessa livornese pie ...

Era il 1979. Dopo gli anni di piombo, le bombe, gli omicidi, i rapimenti e i crolli di Borsa, l'Italia rialzava la testa, guardava agli anni 80 e tornava a vivere. Una amica mi invita a una festa. Una ...FIRENZE - Lo hanno arrestato il pusher dell’ecstasy mortale, una o due pasticche che uccisero in una discoteca di Vinci, in provincia di Firenze, Erika Lucchesi, 19 anni, una studentessa livornese pie ...