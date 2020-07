«Johnny Depp mi colpì, mi fece saltare i denti, il sangue finì sui muri»: la testimonianza di Amber Heard (Di mercoledì 22 luglio 2020) «Johnny Depp mi tirò un rovescio fortissimo, facendomi saltare alcuni denti. Il mio sangue finì anche sui muri». Questo quanto sostenuto da Amber Heard al suo secondo giorno da testimone nel processo per la causa intentata da Johnny Depp contro il News Group Newspapers, di cui fa parte anche il tabloid inglese The Sun. Che nel 2018 pubblicò un pezzo in cui lo definiva «uno che picchiava la moglie». L’attore americano ha sempre respinto ogni accusa. La testimonianza contro Johnny Depp Durante il secondo interrogatorio all’Alta Corte di Londra, la Heard, 34 anni, ha dichiarato di essere stata colpita in ... Leggi su secoloditalia

