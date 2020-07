Inter-Fiorentina, infortunio al ginocchio per De Vrij: Getafe a rischio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tegola per Antonio Conte. Nel corso del match tra Inter e Fiorentina, valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, Stefan De Vrij si ferma e si accascia a terra improvvisamente per un movimento innaturale del ginocchio sinistro. Conte fa entrare immediatamente Ranocchia con l’olandese che è uscito con le sue gambe dal campo ma a due settimane esatte dal match contro il Getafe, valevole per gli ottavi di finale dell’Europa League, i tifosi nerazzurri hanno di che essere preoccupati. Leggi su sportface

