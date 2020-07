Inter-Fiorentina 0-0, secondo pareggio per Conte: nerazzurri terzi (Di giovedì 23 luglio 2020) A San Siro la squadra di Conte non sfonda contro i viola e consegna il match-point scudetto alla Juventus. Pali di Lukaku e Sanchez, ora i nerazzurri sono terzi a -1 dall’Atalanta Inter-Fiorentina è l’occasione per i nerazzurri di rispondere alla vittoria dell‘Atalanta e consolidare il secondo posto dietro la Juventus. Ma a San Siro i pali di Lukaku e Sanchez fanno rimanere la squadra di Conte a -1 dalla Dea. La partita Un avvio di gara di marca nerazzurra con Lukaku che al 5′ impegna Terracciano sugli sviluppi di un calcio di punizione. Passano 5 miniti è ancora il portiere viola a salvare il risultato su un tiro potente di Barella. Al 18′ invece arriva la grande occasione per l’Inter ... Leggi su zon

