Il Governo decide per lo scostamento di bilancio: via libera ai 25 miliardi di euro (Di mercoledì 22 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (22 luglio) Per l’agenzia stampa Ansa la cifra è stata definita. Il Consiglio dei ministri avrebbe dato il via libera per la richiesta di uno scostamento di bilancio pari a 25 miliardi di euro. Un extra deficit, motivato dall’emergenza Coronavirus, che dovrebbe essere votato in Parlamento il 29 luglio. Qualche anticipazione era già trapelata prima del vertice a Palazzo Chigi, preceduto da una riunione tra i capidelegazione e i responsabili economici di Pd, M5s, Italia Viva e Leu. La maggior parte di questo scostamento di bilancio sarà inpiegato per la Cassa integrazione destinata all’emergenza Coronavirus, per gli enti locali e per gli incentivi alle imprese per garantire le assunzioni. Stato ... Leggi su open.online

