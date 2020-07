GF Vip: Ignazio Moser attaccato da Barbara Alberti. La replica (Di mercoledì 22 luglio 2020) Scontro a distanza tra gli ex gieffini Barbara Alberti e Ignazio Moser. Dopo le pungenti dichiarazioni della scrittrice in tv, la replica via social non si è fatta attendere lungo. Vi ricordate Barbara Alberti, la signora distinta e pungente che ha partecipato al Grande Fratello Vip? Sì? Vi ricorderete allora anche che quello che pensa lei dice. E così a Ogni mattina, programma condotto da Adriana Volpe eArticolo completo: GF Vip: Ignazio Moser attaccato da Barbara Alberti. La replica dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

blogtivvu : Dopo le critiche ricevute, Ignazio Moser replica all'ex concorrente del GF Vip: 'Lei per avere personalità parla di… - blogtivvu : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, frecciatina ex GF Vip “Famosi per...” - 0x800a : RT @robertotanghet1: @Ignazio_LaRussa @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Ignazio guarda il mio tweet di risposta al tweet che ti hanno mandato… - robertotanghet1 : @Ignazio_LaRussa @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Ignazio guarda il mio tweet di risposta al tweet che ti hanno mand… -