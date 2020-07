Fonderie Pisano, mattinata clou: incontro in Confindustria per presentare il progetto (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ in programma questa mattina alle 11 presso la sede di Confindustria Salerno l’incontro voluto dai vertici delle Fonderie Pisano di Salerno per presentare agli imprenditori già presenti a Buccino lo stato dell’arte ma anche le ambizioni e le finalità del progetto con il quale lo stabilimento di Salerno punta a delocalizzare le proprie attività nell’area industriale del comune, dopo aver di recente ricevuto l’assegnazione di un lotto dell’area industriale di Buccino. A presentare il progetto sarà l’architetto Franz Hoen, massimo esperto mondiale nel campo delle Fonderie che presenterà il processo con particolare ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Fonderie Pisano Fonderie Pisano a Buccino, chance per gli imprenditori. Nuovo ricorso del Comune Salernonotizie.it Fonderie Pisano a Buccino, chance per gli imprenditori. Nuovo ricorso del Comune

L’incontro in Confindustria, in programma stamattina, con gli imprenditori di Buccino sarà un’occasione per i Pisano per illustrare le chance che il progetto di insediamento in quell’area delle ...

