“È da anni…”. Elisabetta Gregoraci, quella voce non si ferma mai. E lei è costretta a parlare (Di mercoledì 22 luglio 2020) Elisabetta Gregoraci, il suo nome sembra essere in lista già da diverso tempo. Le indiscrezioni corrono alla velocità della luce, soprattutto quando si fa il nome della splendida ex moglie di Flavio Briatore. Elisabetta Gregoraci è riuscita a raccogliere un numero considerevole di fan e per la quinta edizione del Grande Fratello Vip il suo nome potrebbe trovarsi tra quelli degli altri concorrenti. I preparativi procedono per il reality show condotto da Alfonso Signorini. Per la quinta edizione del Grande Fratello Vip tutto dovrà essere perfetto in vista del nuovo inizio previsto a partire dal mese settembre. È così che le indiscrezioni sono sempre all’ordine del giorno e quelle di oggi riguardano proprio Elisabetta Gregoraci, pronta al ... Leggi su caffeinamagazine

