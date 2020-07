Di Carlo: “Il Vicenza punta a consolidarsi in Serie B” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il tecnico del Vicenza Domenico Di Carlo, ha rilasciato una piacevole intervista a Tuttosport: “Il calcio cambia, si evolve, l’allenatore deve far digerire ai giocatori le proprie idee ma senza una società forte è impossibile ottenere risultati. Quando c’è l’alchimia tra tutti i comparti, compresa la tifoseria, allora si può davvero sperare di ottenere qualcosa di importante”. Il club veneto, fresco di promozione in Serie B, si è poi soffermato sui programmi futuri della società: “Innanzitutto abbiamo riconfermato gran parte di coloro che ci hanno portato in Serie B. Chiaro che poi dobbiamo inserire dei giocatori esperti e giovani. E’ arrivato Meggiorini che ci aiuterà a fare crescere gente come Marotta e Guerra che hanno una fame ... Leggi su alfredopedulla

Capezzone : +++Ieri a @qrepubblica #quartarepubblica+++ CLIPPINO 2 (Grazie a @carlo_bis) L’unica cosa buona del “pacchetto” Ue… - fattoquotidiano : DOPO IL VERTICE EUROPEO Dopo il vertice europeo. Esito. Roma conferma i sussidi e ottiene più prestiti. I governi s… - giorgio_gori : Carlo caro, quando dico che va dimostrato che ci meritiamo la fiducia dei partner europei intendo la stessa cosa: c… - sil_pagani : RT @Confindustria: #Covid19 è una scossa senza precedenti per le PMI e rischia di trasformarsi in una recessione lunga e con conseguenze so… - daniela_maurizi : RT @unioncamere: Lunedì 27 presentazione online del IV Rapporto nazionale sull'#imprenditoriafemminile con il ministro @elenabonetti, il so… -

Ultime Notizie dalla rete : Carlo “Il “La Psoriasi è più di quello che si vede”: Laura, Luca e Carlo si raccontano. Al via la nuova campagna di comunicazione Novartis Comunicati-Stampa.net