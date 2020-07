Cos’è il Recovery fund (Di mercoledì 22 luglio 2020) Cos’è e come funziona il Recovery fund, la formula innovativa e rivoluzionaria nata da una proposta del presidente francese Emmanuel Macron. Tutti ne parlano e tutti lo attendono con ansia, ma non tutti sanno effettivamente cosa sia il famigerato Recovery fund e come funzioni. Proviamo a fare chiarezza su quella che senza dubbio rappresenta una svolta storica per l’Unione europea, che apre al debito comune. Euro risparmiCos’è il Recovery fund Il progetto nasce da una proposta presentata del Presidente francese Emmanuel Macron nel tentativo di trovare un compromesso tra le richieste dell’Italia e quelle dei Paesi del Nord, che partivano da due richieste contrapposte: Conte voleva finanziamenti diretti e uno sforzo comune europeo, i Paesi ... Leggi su newsmondo

SalvatoreMerlo : Consiglio vivamente di leggere questo pezzo di David Carretta, se volete sapere cos’è successo in Europa fino a sta… - NewsMondo1 : Cos’è il Recovery fund - 666Burzum777 : RT @RadioRadioWeb: '«Queste riduzioni di contribuzioni saranno finanziate da tutti gli Stati membri secondo il loro PIL», quindi attenzione… - brichiel : Supponendo che #Salvini non sappia nemmeno cos'e la condivisione del debito la critica al recovery fund gliel'ha suggerita ? - ClaudiaModelMgt : RT @RadioRadioWeb: '«Queste riduzioni di contribuzioni saranno finanziate da tutti gli Stati membri secondo il loro PIL», quindi attenzione… -

Ultime Notizie dalla rete : Cos’è Recovery Coronavirus: Le Maire, 'con troppe condizioni Recovery meno efficiente' Affaritaliani.it