Coronavirus nel Lazio: due decessi nelle ultime 24 ore, 881 i casi attualmente positivi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Oggi registriamo un dato di 6 casi e due decessi. Di questi la metà sono casi di importazione: un caso di nazionalità del Bangladesh, un caso da Romania e un caso da Moldavia. Nella Asl Roma 6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, altri due nuovi casi nelle ultime 24 ore e di questi uno riguarda una donna moldava di rientro dal Paese di origine e un secondo caso riguarda una persona di rientro dalla Romania. Il numero complessivo dei guariti è rimasto stabile a 972 (+27), il numero delle persone attualmente positive è sceso a 53 (-24), mentre il numero dei decessi è rimasto stabile a 92 casi. Rispetto al picco la curva dei nuovi contagi è scesa al 96%. Va ... Leggi su ilcorrieredellacitta

NicolaMorra63 : #RecoveryFund approvato con 209 miliardi per l'Italia e 750 complessivi per fronteggiare in #Europa l'emergenza… - fanpage : ?? ULTIM'ORA 31 casi di Coronavirus nel salernitano - TgrBasilicata : Sono 38 I migranti giunti da Lampedusa in Basilicata e risultati positivi al #coronavirus. Ai 26 che si trovano nel… - Pensierisparsi1 : Coronavirus nel mondo: più di 1.000 morti negli Stati Uniti in 24 ore - PaoloCaminiti1 : RT @TarroGiulio: Nel mio dialogo con Becchi ho sfiorato un punto importante. È importante la riapertura delle scuole ma nessuno parla dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus mondo, l'Oms mette in guardia: "Rischio emergenza Africa" la Repubblica Coronavirus, un altro positivo. Si tratta di una donna di Formia

LATINA - Dopo una giornata di tregua, torna a salire il numero di contagi da Coronavirus in provincia di Latina. Si tratta di una donna di Formia che la Asl si aspettava considerando che ha avuto cont ...

Non è sufficiente usare strumenti obsoleti per una crisi senza precedentii. Intervista a Enrico Letta, ex Presidente del Consiglio

Enrico Letta, politico e pro­fessore universitario italiano, ini­zia l'attività politica nella Demo­crazia Cristiana. Più volte Mini­stro, Sottosegretario, Europarla­mentare e Deputato, nel 2013 ri­ce ...

LATINA - Dopo una giornata di tregua, torna a salire il numero di contagi da Coronavirus in provincia di Latina. Si tratta di una donna di Formia che la Asl si aspettava considerando che ha avuto cont ...Enrico Letta, politico e pro­fessore universitario italiano, ini­zia l'attività politica nella Demo­crazia Cristiana. Più volte Mini­stro, Sottosegretario, Europarla­mentare e Deputato, nel 2013 ri­ce ...