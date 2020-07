«Conferma Pioli eccellente: ora stadio e sponsor» (Di mercoledì 22 luglio 2020) «Io sono molto contento, avere ancora Pioli che ci ha portato un Milan così divertente, così giovane, così attivo di queste ultime giornate non può che farmi piacere. E poi sa, un po’ di continuità ci fa bene». Esordisce così Paolo Scaroni, presidente del Milan, parlando sui canali ufficiali del club a proposito della Conferma … L'articolo «Conferma Pioli eccellente: ora stadio e sponsor» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

