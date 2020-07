Cerveteri – Record di vendite per i farmaci online (Di mercoledì 22 luglio 2020) Cerveteri – Record di vendite per i farmaci online – Record di accessi, utenti registrati e fatturato per la start up avviata nel 2020 dalla Multiservizi Caerite per la vendita dei farmaci online. Il servizio farmaci.me dal 1 giugno 2020 ad oggi ha fatto registrare un fatturato di € 18.928,28 con oltre 599 utenti registrati. Nel mese di giugno si è segnato un fatturato di € 10.640,39, un incasso giornaliero di € 212, una media registrazioni utenti giornaliera di sette e uno scontrino medio di € 43 (+64% rispetto allo scontrino medio della farmacia fisica). Tra le categorie di prodotti più venduti spicca la cosmesi e la cura del corpo. Nel mese di luglio le performance hanno ... Leggi su romadailynews

