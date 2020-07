Borgosesia, donna in shock anafilattico per puntura di calabrone ma l'ambulanza non c'è: salvata dai vigili (Di mercoledì 22 luglio 2020) Gli agenti della polizia locale hanno trasportato sul posto l'équipe medica per le prime cure. Il sindaco contro l'Asl: "Inaccettabile" Leggi su repubblica

È quanto accaduto a Borgosesia, in provincia di Vercelli, dove una donna è stata salvata grazie all’intervento della polizia locale che, dopo la chiamata da parte dell’ospedale, ha ...

Appena in tempo per salvare la paziente. E' accaduto a Borgosesia (Vercelli). "La donna era priva di sensi - racconta il comandante Ruggero Barberis -. I medici l'hanno stabilizzata, dopodiché è ...

