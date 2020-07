Bimbo ucciso a Cardito, 'picchiato fino a spezzare il bastone'. (Di mercoledì 22 luglio 2020) Fiori e peluche per il Bimbo vittima di violenza domestica di Cardito a Napoli, 29 Gennaio 2019. ANSA/CESARE ABBATE 'Non si fermava piu'… buttava mazzate e mentre picchiava i bambini le mazze si sono ... Leggi su gazzettadinapoli

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo ucciso

"Mi sono messo nel letto per rilassarmi un po'…verso le 8 e qualcosa, sentii che i bambini saltavano sul letto e mi è venuto un raptus di follia. Li picchiai ma non ho mai voluto ammazzarli". Sono le ...“Mi sono messo nel letto per rilassarmi un po’; verso le 8 e qualcosa, sentii che (i bambini, ndr) saltavano sul letto; mi è venuto un raptus di follia, mi si è spento il cervello, e li picchiai; ma n ...