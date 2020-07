Bambina abbandonata | patrigno la lascia in strada e fugge (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un uomo lascia una Bambina abbandonata assieme al cane. La piccola viene ritrovata spaesata e spaventatissima, con stretta a sé l’animaletto. Una notizia tristissima vede come protagonista una Bambina abbandonata da chi avrebbe dovuto prendersene cura. Un uomo, rintracciato in seguito e poi arrestato con diversi capi di accusa ai quali rispondere, aveva lasciato la … L'articolo Bambina abbandonata patrigno la lascia in strada e fugge è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Un uomo lascia una bambina abbandonata assieme al cane. La piccola viene ritrovata spaesata e spaventatissima, con stretta a sé l’animaletto. Una notizia tristissima vede come protagonista una bambina ...

